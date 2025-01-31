ООО КАМАЗэнергоремонт (КАМЭР)
Промышленность, Производства
Общая информация
Генеральный директор — Синдеев Евгений Дмитриевич
ООО «КАМАЗЭНЕРГОРЕМОНТ» (КАМЭР) основано в 1990 г.
Основные направления деятельности: производство и внедрение воздухоочистительных установок для очистки воздуха от производственных загрязнений, а также изготовления и ремонта систем вентиляции и отопления.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 52
- Телефон: (8552) 37-46-43, (800) 234-24-41
- Email: pr-kamer@kamaz.ru
- Сайт: http://www.kamer.ru/
Дата последнего обновления: 31.01.2025