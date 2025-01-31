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ООО КАМАЗэнергоремонт (КАМЭР)

Промышленность, Производства

Общая информация

Генеральный директор — Синдеев Евгений Дмитриевич

ООО «КАМАЗЭНЕРГОРЕМОНТ» (КАМЭР) основано в 1990 г.

Основные направления деятельности: производство и внедрение воздухоочистительных установок для очистки воздуха от производственных загрязнений, а также изготовления и ремонта систем вентиляции и отопления.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 52
  • Телефон: (8552) 37-46-43, (800) 234-24-41
  • Email: pr-kamer@kamaz.ru
  • Сайт: http://www.kamer.ru/

Дата последнего обновления: 31.01.2025


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