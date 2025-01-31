АО КАИ-Лазер, Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий
Общая информация
Генеральный директор — Янбаев Руслан Мискадесович
Региональный Инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий оказывает поддержку производственным предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) путем внедрения современных лазерных технологий (сварки, резки, маркировки, упрочнения, наплавки, фрезеровки) в технологические производственные комплексы предприятий МСП.
Основные направления работы:
— разработка промышленных лазерных технологий и их внедрение на промышленных предприятиях;
— исследование материалов под лазерную обработку;
— разработка стандартов под лазерные технологии;
— производство изделий для машиностроительных предприятий под заказ (подрядные и субподрядные работы);
— разработка новых технологий обработки;
— обучение и повышение квалификации инженерного и технического персонала предприятий;
— технологический аудит производственных предприятий МСП;
— проекты модернизации предприятий, с внедрением в технологический процесс новых технологий;
— консультирование и поиск оптимальных форм финансирования разработанного проекта;
— разработка и изготовление новых видов высокотехнологичного оборудования, повышающего производительность предприятий МСП за счет внедрения лазерных технологий в производственный цикл работы промышленных предприятий.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, Республка Татарстан, г.Казань, ул. Академика Павлова, д.3.
- Телефон: (843) 238-51-06, (843) 259‑55-68
- Email: kai-laser@mail.ru
- Сайт: https://kai.ru/web/naucno-innovacionnaa-deatel-nost-/kai-lazer-/-osnovnye-svedenia
Дата последнего обновления: 31.01.2025