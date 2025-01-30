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АО Казгорсервис

IT-компании, Телекоммуникации и связь

Общая информация

Руководитель — Хуснутдинов Айдар Шайхелисламович

Компания работает с 2000 г.

Основными направлениями деятельности нашей компании являются:
— IP-телефония;
— подключение городских телефонных номеров;
— поставка телекоммуникационного оборудования известных международных вендеров.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, ул. Гвардейская, д.54Е
  • Телефон: (843) 202-32-32, (800) 700-37-32
  • Email: kcs@kcs.ru
  • Сайт: http://www.kcs.ru/

Дата последнего обновления: 30.01.2025


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