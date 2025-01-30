АО Казгорсервис
IT-компании, Телекоммуникации и связь
Общая информация
Руководитель — Хуснутдинов Айдар Шайхелисламович
Компания работает с 2000 г.
Основными направлениями деятельности нашей компании являются:
— IP-телефония;
— подключение городских телефонных номеров;
— поставка телекоммуникационного оборудования известных международных вендеров.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. Гвардейская, д.54Е
- Телефон: (843) 202-32-32, (800) 700-37-32
- Email: kcs@kcs.ru
- Сайт: http://www.kcs.ru/
Дата последнего обновления: 30.01.2025