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ООО Казанское электромонтажное предприятие

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Насибуллин Ильмас Акифович

Завод работает с 1994 г.

ООО «Казанское Электромонтажное Предприятие» — производитель электротехнического оборудования 0,4 — 10 кВ. Предприятие занимается разработкой, производством, монтажом и пуско — наладкой оборудования.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, 50а
  • Телефон: (843) 272-62-61, (843) 273-19-31
  • Email: kepkazan@mail.ru
  • Сайт: http://www.kepkazan.ru/

Дата последнего обновления: 30.01.2025


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