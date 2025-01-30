ООО Казанское электромонтажное предприятие
Промышленность, Производства
Общая информация
Руководитель — Насибуллин Ильмас Акифович
Завод работает с 1994 г.
ООО «Казанское Электромонтажное Предприятие» — производитель электротехнического оборудования 0,4 — 10 кВ. Предприятие занимается разработкой, производством, монтажом и пуско — наладкой оборудования.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, 50а
- Телефон: (843) 272-62-61, (843) 273-19-31
- Email: kepkazan@mail.ru
- Сайт: http://www.kepkazan.ru/
Дата последнего обновления: 30.01.2025