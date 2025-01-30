ГАПОУ Казанское хореографическое училище
Общая информация
Руководитель — Шахнина Татьяна Зиновьевна
В Казанском хореографическом училище проводится обучение по двум специальностям:
— «Искусство балета» (приём обучающихся после 4 общеобразовательного класса), срок обучения 7 лет 10 месяцев
— «Искусство танца» (приём обучающихся после 7 общеобразовательного класса), срок обучения 4 года 10 месяцев
Для иногородних имеется Интернат.
— Также в училище работает «Школа маленьких лебедей» (для детей с 3х лет) и Подготовительное отделение.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, 63/25
- Телефон: (843) 236-65-51, (843) 236-65-81
- Email: ballet-kazan@mail.ru
Дата последнего обновления: 30.01.2025