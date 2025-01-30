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ГАПОУ Казанское хореографическое училище

Образование и наука

Общая информация

Руководитель — Шахнина Татьяна Зиновьевна

В Казанском хореографическом училище проводится обучение по двум специальностям:
— «Искусство балета» (приём обучающихся после 4 общеобразовательного класса), срок обучения 7 лет 10 месяцев
— «Искусство танца» (приём обучающихся после 7 общеобразовательного класса), срок обучения 4 года 10 месяцев
Для иногородних имеется Интернат.
— Также в училище работает «Школа маленьких лебедей» (для детей с 3х лет) и Подготовительное отделение.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, 63/25
  • Телефон: (843) 236-65-51, (843) 236-65-81
  • Email: ballet-kazan@mail.ru

Дата последнего обновления: 30.01.2025


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