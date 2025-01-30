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АО Казанский научно-исследовательский технологический институт вычислительной техники

Образование и наука

Общая информация

Руководитель — Газизов Оскар Валерьевич

Основан в 1971 г.

Казанскиий научно-исследовательский технологический институт вычислительной техники «КНИТИ ВТ» является в настоящее время разработчиком, производителем и дистрибьютором оборудования и технологий в области вычислительной техники и других отраслей народного хозяйства.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, РТ, г. Казань, ул. Родины, 7
  • Телефон: (843) 275-83-21, (843) 275-83-22
  • Email: knitivt@bancorp.ru

Дата последнего обновления: 30.01.2025


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