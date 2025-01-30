АО Казанский научно-исследовательский технологический институт вычислительной техники
Общая информация
Руководитель — Газизов Оскар Валерьевич
Основан в 1971 г.
Казанскиий научно-исследовательский технологический институт вычислительной техники «КНИТИ ВТ» является в настоящее время разработчиком, производителем и дистрибьютором оборудования и технологий в области вычислительной техники и других отраслей народного хозяйства.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, РТ, г. Казань, ул. Родины, 7
- Телефон: (843) 275-83-21, (843) 275-83-22
- Email: knitivt@bancorp.ru
Дата последнего обновления: 30.01.2025