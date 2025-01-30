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ГАУЗ Казанский эндокринологический диспансер

Медицина

Общая информация

Главный врач — Гильманова Гузелия Анасовна

Работает с 1961 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Казанский эндокринологический диспансер» — лечебно-диагностический и организационно-методический центр по оказанию первичной специализированной помощи детскому и взрослому населению.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Седова, д.3
  • Телефон: 8 (843) 295-15-24
  • Email: Guzeliya.GilmanovaGV@tatar.ru
  • Сайт: https://ked.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 30.01.2025


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