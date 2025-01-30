ГАУЗ Казанский эндокринологический диспансер
Общая информация
Главный врач — Гильманова Гузелия Анасовна
Работает с 1961 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Казанский эндокринологический диспансер» — лечебно-диагностический и организационно-методический центр по оказанию первичной специализированной помощи детскому и взрослому населению.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Седова, д.3
- Телефон: 8 (843) 295-15-24
- Email: Guzeliya.GilmanovaGV@tatar.ru
- Сайт: https://ked.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 30.01.2025