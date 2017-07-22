филиал ОАО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»
Пищевая промышленность
Общая информация
Завод работает с 1898 года. Входит в состав ОАО «Татспиртпром». Выпускает продукцию под названием брендов: водка «Татарстан» и горькая настойка «Тимерхан». В 2015 году завод приступил к производству зернового спирта в 2015 г. По объемам выпускаемой продукции – это одно из крупнейших предприятий отрасли.
Руководитель - Николаев Сергей Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Высокая Гора
- Адрес: Высокогорский район, с.Усады
- Телефон: (84365) 7-33-55
- Email: secretarusz@yandex.ru
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 22.07.2017