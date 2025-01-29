АО Казанский химический научно-исследовательский институт
Общая информация
Генеральный директор — Матвеева Вера Юрьевна
Государственный союзный НИИ-405 переведен в г. Казань и признан действующим в 1964 г.
Основной вид деятельности организации: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 27
- Телефон: (843) 273-94-44
- Email: info@kaznii.ru
- Сайт: http://казхимнии.рф/
Дата последнего обновления: 29.01.2025