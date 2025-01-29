Список компаний

АО Казанский химический научно-исследовательский институт

Образование и наука

Общая информация

Генеральный директор — Матвеева Вера Юрьевна

Государственный союзный НИИ-405 переведен в г. Казань и признан действующим в 1964 г.

Основной вид деятельности организации: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 27
  • Телефон: (843) 273-94-44
  • Email: info@kaznii.ru
  • Сайт: http://казхимнии.рф/

Дата последнего обновления: 29.01.2025


Если вы нашли ошибку, напишите нам