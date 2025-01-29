ГАПОУ Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова
Общая информация
Директор — Шамсутдинов Ильдар Гилазетдинович
Колледж готовит аппаратчиков и лаборантов химического производства, машинистов, ремонтников и др. Обучение ведется на базе 9 и 11 классов по очной и заочной формам обучения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420085, РТ, г. Казань, ул. Гудованцева, 23
- Телефон: (843) 571-80-10
- Email: pl-019@bk.ru
- Сайт: https://knhk.ru/
Дата последнего обновления: 29.01.2025