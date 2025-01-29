Список компаний

ГАПОУ Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова

Образование и наука

Общая информация

Директор Шамсутдинов Ильдар Гилазетдинович

Колледж готовит аппаратчиков и лаборантов химического производства, машинистов, ремонтников и др. Обучение ведется на базе 9 и 11 классов по очной и заочной формам обучения.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420085, РТ, г. Казань, ул. Гудованцева, 23
  • Телефон: (843) 571-80-10
  • Email: pl-019@bk.ru
  • Сайт: https://knhk.ru/

Дата последнего обновления: 29.01.2025


Если вы нашли ошибку, напишите нам