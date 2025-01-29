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ГАПОУ Казанский колледж технологии и дизайна

Образование и наука

Общая информация

Директор — Даутов Ирек Фаритович

Образовательная организация в 2023 году отметила 103 годовщину со дня основания Казанского кожевенного техникума, который впоследствии, в1955 году, стал Казанским техникумом легкой промышленности, а с 2011 получил современное название — Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна». Официальное сокращенное наименование — ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна».

Современный колледж — это единственное в России учебное заведение, готовящее кадры для всех подотраслей легкой промышленности, а также единственные — по подготовке кадров мехового и валяльно-войлочного направления.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Ш. Марджани, 26
  • Телефон: (843) 293-42-12
  • Email: ktlp1@yandex.ru
  • Сайт: http://kktd.ru/

Дата последнего обновления: 29.01.2025


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