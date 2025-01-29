ГАПОУ Казанский колледж технологии и дизайна
Общая информация
Директор — Даутов Ирек Фаритович
Образовательная организация в 2023 году отметила 103 годовщину со дня основания Казанского кожевенного техникума, который впоследствии, в1955 году, стал Казанским техникумом легкой промышленности, а с 2011 получил современное название — Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна». Официальное сокращенное наименование — ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна».
Современный колледж — это единственное в России учебное заведение, готовящее кадры для всех подотраслей легкой промышленности, а также единственные — по подготовке кадров мехового и валяльно-войлочного направления.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Ш. Марджани, 26
- Телефон: (843) 293-42-12
- Email: ktlp1@yandex.ru
- Сайт: http://kktd.ru/
Дата последнего обновления: 29.01.2025