ГАПОУ Казанский колледж технологии и дизайна

Общая информация

Директор — Даутов Ирек Фаритович

Образовательная организация в 2023 году отметила 103 годовщину со дня основания Казанского кожевенного техникума, который впоследствии, в1955 году, стал Казанским техникумом легкой промышленности, а с 2011 получил современное название — Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна». Официальное сокращенное наименование — ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна».

Современный колледж — это единственное в России учебное заведение, готовящее кадры для всех подотраслей легкой промышленности, а также единственные — по подготовке кадров мехового и валяльно-войлочного направления.

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