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ГАПОУ Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства

Образование и наука

Общая информация

Руководитель — Бакаев Жамиль Адельзянович

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» работает с 1947 года.

В настоящее время колледж реализует 10 основных программ среднего профессионального образования:
— Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
— Социальная работа;
— Коммерция (по отраслям);
— Сервис домашнего и коммунального хозяйства;
— Архитектура;
— Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха;
— Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;
— Мастер по ремонту и обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства;
— Сварочное производство.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, РТ, г. Казань, ул. Энергетиков, 10
  • Телефон: (843) 564-26-41, (843) 564-33-94
  • Email: kgppk06@mail.ru
  • Сайт: http://kksaigh.ru/

Дата последнего обновления: 29.01.2025


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