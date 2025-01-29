ГАПОУ Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства
Общая информация
Руководитель — Бакаев Жамиль Адельзянович
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» работает с 1947 года.
В настоящее время колледж реализует 10 основных программ среднего профессионального образования:
— Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
— Социальная работа;
— Коммерция (по отраслям);
— Сервис домашнего и коммунального хозяйства;
— Архитектура;
— Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха;
— Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;
— Мастер по ремонту и обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства;
— Сварочное производство.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, РТ, г. Казань, ул. Энергетиков, 10
- Телефон: (843) 564-26-41, (843) 564-33-94
- Email: kgppk06@mail.ru
- Сайт: http://kksaigh.ru/
Дата последнего обновления: 29.01.2025