НОУ ВПО Казанский институт предпринимательства и права (КИПП)
Общая информация
Руководитель — Халимулин Раид Минулович
Казанский институт предпринимательства и права (КИПП) — негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, принял первых студентов в 1997 году.
К настоящему времени институт имеет два собственных учебных корпуса. Обучение в институте осуществляется на основе стандартов Министерства образования и науки РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, 25
- Телефон: (843) 292-47-34 , (843) 292-68-77
- Email: kipp@list.ru
- Сайт: http://киппвуз.рф/
Дата последнего обновления: 29.01.2025