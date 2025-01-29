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НОУ ВПО Казанский институт предпринимательства и права (КИПП)

Образование и наука

Общая информация

Руководитель — Халимулин Раид Минулович

Казанский институт предпринимательства и права (КИПП) — негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, принял первых студентов в 1997 году.

К настоящему времени институт имеет два собственных учебных корпуса. Обучение в институте осуществляется на основе стандартов Министерства образования и науки РФ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, 25
  • Телефон: (843) 292-47-34 , (843) 292-68-77
  • Email: kipp@list.ru
  • Сайт: http://киппвуз.рф/

Дата последнего обновления: 29.01.2025


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