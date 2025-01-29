АО Казанский завод энергетического машиностроения
Промышленность, Машиностроение, Производства
Общая информация
Руководитель — Пирожков Валерий Иванович
АО «Казаньэнергомаш» основан в 1999 г.
Основные виды деятельности: разработка, изготовление и поставка компрессорного, холодильного и теплообменного оборудования, а также оказание комплекса сервисных услуг.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, РТ, г. Казань, ул. 1-ая Владимирская, 110
- Телефон: (843) 273-09-55, (843) 273‑09-75
- Email: info@kzem.com
- Сайт: http://www.kazanenergomash.ru/
Дата последнего обновления: 29.01.2025