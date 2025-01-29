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АО Казанский завод энергетического машиностроения

Промышленность, Машиностроение, Производства

Общая информация

Руководитель — Пирожков Валерий Иванович

АО «Казаньэнергомаш» основан в 1999 г.

Основные виды деятельности: разработка, изготовление и поставка компрессорного, холодильного и теплообменного оборудования, а также оказание комплекса сервисных услуг.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420088, РТ, г. Казань, ул. 1-ая Владимирская, 110
  • Телефон: (843) 273-09-55, (843) 273‑09-75
  • Email: info@kzem.com
  • Сайт: http://www.kazanenergomash.ru/

Дата последнего обновления: 29.01.2025


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