Казанская православная духовная семинария
Общая информация
Ректор — иерей Никита Кузнецов
Духовное образование в Казани берет свое начало в 1723 году, когда была образована Славяно-латинская школа. В 1732 году преобразована в Казанскую духовную семинарию. В 1797 году семинария была реорганизована в академию, в таком статусе она просуществовала до 1818 года, когда она была снова преобразована в семинарию. В 1842 году Казанская духовная академия была воссоздана и просуществовала до 1921 года. Вновь воссоздана определением Священного Синода Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) от 17 июля 1998 года (Журнал заседаний № 58).
Семинария расположена в Авиастроительном районе г. Казани, имеются общежитие, библиотека с читальным залом и самым большим фондом православной литературы в Республике Татарстан, компьютерный класс, спортивный комплекс и все необходимые условия для учёбы, занятий спортом, творчеством и активного отдыха.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челюскина д. 31а
- Телефон: (843) 205-60-28
- Email: kazpds@kazpds.ru
- Сайт: https://kazpds.ru/
Дата последнего обновления: 28.01.2025