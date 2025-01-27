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АО Зеленодольское проектно-конструкторское бюро

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Жирков Евгений Николаевич

Компания работает на рынке судостроения с 1949 года.
По проектам бюро построено более 800 кораблей и судов, из которых более 150 поставлены на экспорт.
АО «Зеленодольское ПКБ» предлагает следующие услуги:
— проектирование судов и кораблей, а также сопровождение их постройки;
— разработка проектов модернизации;
— консультации и помощь в проектировании;
— эксперимент и испытания;
— проектирование и изготовление изделий судового машиностроения.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: 422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а
  • Телефон: (84371) 5-30-66, (84371) 5-50-77
  • Email: info@zpkb.com
  • Сайт: https://zpkb.com/

Дата последнего обновления: 27.01.2025


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