АО Зеленодольское проектно-конструкторское бюро
Общая информация
Руководитель — Жирков Евгений Николаевич
Компания работает на рынке судостроения с 1949 года.
По проектам бюро построено более 800 кораблей и судов, из которых более 150 поставлены на экспорт.
АО «Зеленодольское ПКБ» предлагает следующие услуги:
— проектирование судов и кораблей, а также сопровождение их постройки;
— разработка проектов модернизации;
— консультации и помощь в проектировании;
— эксперимент и испытания;
— проектирование и изготовление изделий судового машиностроения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а
- Телефон: (84371) 5-30-66, (84371) 5-50-77
- Email: info@zpkb.com
- Сайт: https://zpkb.com/
Дата последнего обновления: 27.01.2025