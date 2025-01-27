Список компаний

ГАУСО РЦДПОВ «Здравушка»

Общественные организации

Общая информация

Руководитель — Муллаянова Татьяна Михайловна

ГАУСО Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты населения РТ
«Здравушка» организует комплексную реабилитацию детей-инвалидов, профилактику ранней заболеваемости детей, оказывает услуги для детей-инвалидов от 0 до 18 лет, для детей без инвалидности от 0 до 4 лет.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, РТ, г. Казань, ул. Шмидта, 48б
  • Телефон: (843) 236-04-47, (843) 236-91-51
  • Email: Rcdpov.Zdravushka-kz@tatar.ru
  • Сайт: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631833.htm

Дата последнего обновления: 27.01.2025


Если вы нашли ошибку, напишите нам