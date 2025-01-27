ГАУСО РЦДПОВ «Здравушка»
Общая информация
Руководитель — Муллаянова Татьяна Михайловна
ГАУСО Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты населения РТ
«Здравушка» организует комплексную реабилитацию детей-инвалидов, профилактику ранней заболеваемости детей, оказывает услуги для детей-инвалидов от 0 до 18 лет, для детей без инвалидности от 0 до 4 лет.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, РТ, г. Казань, ул. Шмидта, 48б
- Телефон: (843) 236-04-47, (843) 236-91-51
- Email: Rcdpov.Zdravushka-kz@tatar.ru
- Сайт: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-reabilitatsionniy-tsentr-dlya-detey-i-631833.htm
Дата последнего обновления: 27.01.2025