ООО Идель-Лифт
Промышленность, Торговля, Производства
Общая информация
Руководитель — Сабиров Наиль Фирдинатович
Компания работает на рынке с 1999 г.
Компания осуществляет полный цикл, от покупки лифтового оборудования у производителя до поставки, монтажа, пусконаладки, и эксплуатации лифтов и эскалаторов всех модификаций.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 23
- Телефон: (843) 278-01-25, (843) 278-01-94
- Email: idellift.kazan@yandex.ru
- Сайт: https://idellift.ru
Дата последнего обновления: 24.01.2025