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ООО Идель-Лифт

Промышленность, Торговля, Производства

Общая информация

Руководитель — Сабиров Наиль Фирдинатович

Компания работает на рынке с 1999 г.

Компания осуществляет полный цикл, от покупки лифтового оборудования у производителя до поставки, монтажа, пусконаладки, и эксплуатации лифтов и эскалаторов всех модификаций.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 23
  • Телефон: (843) 278-01-25, (843) 278-01-94
  • Email: idellift.kazan@yandex.ru
  • Сайт: https://idellift.ru

Дата последнего обновления: 24.01.2025


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