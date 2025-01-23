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ОАО Заинский завод металлоконструкций — Тимер («ЗЗМК-Тимер»)

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Бабушкин Алексей Александрович

ОАО «Заинский завод металлоконструкций — Тимер» («ЗЗМК-Тимер») имеет несколько направлений производства:
— проектирование и изготовление строительных металлоконструкций
— производство ограждающих элементов зданий и сооружений — «сэндвич-панелей» с наполнителями из пенополиуретана и минеральной ваты (базальта)
— производство РВП (регенеративных воздухоподогревателей) -
— производство анкерно-угловых и промежуточных решетчатых опор ЛЭП на 35кВ., 110кВ., 220кВ., 330кВ. для строительства и реконструкций линий электропередач.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Заинск
  • Адрес: 423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, 21
  • Телефон: (85558) 7-74-00
  • Email: zzmk-timer@mail.ru
  • Сайт: http://zzmktimer.narod.ru/

Дата последнего обновления: 23.01.2025


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