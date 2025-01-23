ОАО Заинский завод металлоконструкций — Тимер («ЗЗМК-Тимер»)
Общая информация
Руководитель — Бабушкин Алексей Александрович
ОАО «Заинский завод металлоконструкций — Тимер» («ЗЗМК-Тимер») имеет несколько направлений производства:
— проектирование и изготовление строительных металлоконструкций
— производство ограждающих элементов зданий и сооружений — «сэндвич-панелей» с наполнителями из пенополиуретана и минеральной ваты (базальта)
— производство РВП (регенеративных воздухоподогревателей) -
— производство анкерно-угловых и промежуточных решетчатых опор ЛЭП на 35кВ., 110кВ., 220кВ., 330кВ. для строительства и реконструкций линий электропередач.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: 423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, 21
- Телефон: (85558) 7-74-00
- Email: zzmk-timer@mail.ru
- Сайт: http://zzmktimer.narod.ru/
Дата последнего обновления: 23.01.2025