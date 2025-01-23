ООО Завод Эластик
Промышленность, Производства
Общая информация
Руководитель — Куркин Алексей Владимирович
Завод «Эластик» создан в 1984 г.
Основной вид деятельности организации: Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423574, РТ, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд.48Б
- Телефон: (8555) 38-30-90, (8555) 38-30-98
- Email: info@zavodelastic.com
- Сайт: https://www.zavodelastic.ru/
Дата последнего обновления: 23.01.2025