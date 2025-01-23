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ООО Завод Эластик

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Куркин Алексей Владимирович

Завод «Эластик» создан в 1984 г.

Основной вид деятельности организации: Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423574, РТ, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд.48Б
  • Телефон: (8555) 38-30-90, (8555) 38-30-98
  • Email: info@zavodelastic.com
  • Сайт: https://www.zavodelastic.ru/

Дата последнего обновления: 23.01.2025


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