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ООО Завод Реафотхим

Промышленность, Производства

Общая информация

Руководитель — Рыбаков Игорь Рудольфович

В 1994 году в ходе приватизации ПО «Тасма», «Завод фотохимреактивов» выделился в самостоятельное юридическое лицо в виде Общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время преобразовалось в ООО «Реафотхим».

Предприятие производит химические реактивы для обработки всех типов фотоматериалов отечественного и зарубежного производства:

— для медицинских рентгеновских пленок: общего назначения, маммографии, томографии, флюорографии, дентальных и т.д. Потребителями являются учреждения здравоохранения;

— для технических рентгеновских пленок, применяемых для дефектоскопии трубопроводов, блоков АЭС, металлических конструкций и т.д. Потребителями являются газовая, нефтяная, химическая, машиностроительная, авиационная и космическая, судостроительная и другие отрасли.

— для полиграфической и электронной промышленности;

— для оборонных целей;

— для воздушного и космического наблюдения;

— для криминалистических нужд;

— для научных исследований.


    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Город: Казань
    • Адрес: 420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, 100
    • Телефон: (843) 212‑53-83 , (843) 212‑53-93
    • Email: info@reafot.ru
    • Сайт: http://www.reafot.ru/

    Дата последнего обновления: 23.01.2025


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