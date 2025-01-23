ООО Завод Реафотхим
Общая информация
Руководитель — Рыбаков Игорь Рудольфович
В 1994 году в ходе приватизации ПО «Тасма», «Завод фотохимреактивов» выделился в самостоятельное юридическое лицо в виде Общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время преобразовалось в ООО «Реафотхим».
Предприятие производит химические реактивы для обработки всех типов фотоматериалов отечественного и зарубежного производства:
— для медицинских рентгеновских пленок: общего назначения, маммографии, томографии, флюорографии, дентальных и т.д. Потребителями являются учреждения здравоохранения;
— для технических рентгеновских пленок, применяемых для дефектоскопии трубопроводов, блоков АЭС, металлических конструкций и т.д. Потребителями являются газовая, нефтяная, химическая, машиностроительная, авиационная и космическая, судостроительная и другие отрасли.
— для полиграфической и электронной промышленности;
— для оборонных целей;
— для воздушного и космического наблюдения;
— для криминалистических нужд;
— для научных исследований.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, 100
- Телефон: (843) 212‑53-83 , (843) 212‑53-93
- Email: info@reafot.ru
- Сайт: http://www.reafot.ru/
Дата последнего обновления: 23.01.2025