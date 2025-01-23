ООО Завод Реафотхим

Общая информация

Руководитель — Рыбаков Игорь Рудольфович

В 1994 году в ходе приватизации ПО «Тасма», «Завод фотохимреактивов» выделился в самостоятельное юридическое лицо в виде Общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время преобразовалось в ООО «Реафотхим».

Предприятие производит химические реактивы для обработки всех типов фотоматериалов отечественного и зарубежного производства:

— для медицинских рентгеновских пленок: общего назначения, маммографии, томографии, флюорографии, дентальных и т.д. Потребителями являются учреждения здравоохранения;

— для технических рентгеновских пленок, применяемых для дефектоскопии трубопроводов, блоков АЭС, металлических конструкций и т.д. Потребителями являются газовая, нефтяная, химическая, машиностроительная, авиационная и космическая, судостроительная и другие отрасли.

— для полиграфической и электронной промышленности;

— для оборонных целей;

— для воздушного и космического наблюдения;

— для криминалистических нужд;

— для научных исследований.





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