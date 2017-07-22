филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ЛВЗ»
Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие было основано в 1990 году, входит в состав ОАО «Татспиртпром». Наиболее известные выпускаемые марки алкогольных напитков: горькая настойка «Доктор Перцефф» и «Шишкин хутор», водка «21 век».
Руководитель - Фаттахов Рамиль Шарипович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: Нижнекамский район, пос. Строителей, а/я 349
- Телефон: (8555) 30-35-95
- Email: nkamsklvz@gmail.com
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 22.07.2017