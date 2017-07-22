Список компаний

филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ЛВЗ»

Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было основано в 1990 году, входит в состав ОАО «Татспиртпром». Наиболее известные выпускаемые марки алкогольных напитков: горькая настойка «Доктор Перцефф» и «Шишкин хутор», водка «21 век».

Руководитель - Фаттахов Рамиль Шарипович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: Нижнекамский район, пос. Строителей, а/я 349
  • Телефон: (8555) 30-35-95
  • Email: nkamsklvz@gmail.com
  • Сайт: www.tatspirtprom.ru

Дата последнего обновления: 22.07.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам