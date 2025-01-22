МКУ Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани
Общая информация
Руководитель — Мударисов Равиль Миннесалихович
Организация осуществляет организационное, методологические и техническое сопровождение закупочных процедур муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань, ул.Московская, д.17, 3 этаж
- Телефон: (843)223-19-24
- Email: dkpz.kazan@tatar.ru
- Сайт: https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/dkpz/
Дата последнего обновления: 22.01.2025