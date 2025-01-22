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МКУ Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани

Общая информация

Руководитель — Мударисов Равиль Миннесалихович

Организация осуществляет организационное, методологические и техническое сопровождение закупочных процедур муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных и автономных учреждений.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г.Казань, ул.Московская, д.17, 3 этаж
  • Телефон: (843)223-19-24
  • Email: dkpz.kazan@tatar.ru
  • Сайт: https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/dkpz/

Дата последнего обновления: 22.01.2025


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