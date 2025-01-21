ООО Казань Отель Групп
Общая информация
Руководитель — Ермилов Андрей Геннадьевич
История компании началась ещё с 2005 года.
Сейчас в управлении компании находятся два отеля категории четыре «звезды»: Гранд Отель Казань и Шаляпин Палас Отель, а так же Торгово-развлекательный комплекс «Кольцо».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 1
- Телефон: (800) 100-07-80, (843) 231-10-56
- Email: reservation@ghkzn.ru
- Сайт: https://kazanhotelgroup.ru/
Дата последнего обновления: 21.01.2025