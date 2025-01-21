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ООО Казань Отель Групп

Отели и рестораны

Общая информация

Руководитель — Ермилов Андрей Геннадьевич

История компании началась ещё с 2005 года.

Сейчас в управлении компании находятся два отеля категории четыре «звезды»: Гранд Отель Казань и Шаляпин Палас Отель, а так же Торгово-развлекательный комплекс «Кольцо».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 1
  • Телефон: (800) 100-07-80, (843) 231-10-56
  • Email: reservation@ghkzn.ru
  • Сайт: https://kazanhotelgroup.ru/

Дата последнего обновления: 21.01.2025


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