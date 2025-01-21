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ГБУ Государственный архив Республики Татарстан

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Общая информация

Руководитель — Горохов Сергей Николаевич

История организации начинается с 1918 г.

На 1 января 2020 г. в государственном архиве Республики Татарстан хранится около 6 млн единиц хранения с XII века по настоящее время. Архивной службой республики ведется планомерная работа по хранению, комплектованию, учету, введению в научный и общественный оборот документов Архивного фонда Республики Татарстан, усилению взаимодействия архивистов с научными и общественными организациями, развитию международных и межрегиональных связей, разработке системы непрерывного архивного образования.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422624 , Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Столбище, ул. Советская, д. 277
  • Телефон: (843) 221-48-60
  • Email: gart.letters@tatar.ru
  • Сайт: https://ga.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 21.01.2025


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