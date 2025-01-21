ГБУ Государственный архив Республики Татарстан
Общая информация
Руководитель — Горохов Сергей Николаевич
История организации начинается с 1918 г.
На 1 января 2020 г. в государственном архиве Республики Татарстан хранится около 6 млн единиц хранения с XII века по настоящее время. Архивной службой республики ведется планомерная работа по хранению, комплектованию, учету, введению в научный и общественный оборот документов Архивного фонда Республики Татарстан, усилению взаимодействия архивистов с научными и общественными организациями, развитию международных и межрегиональных связей, разработке системы непрерывного архивного образования.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422624 , Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Столбище, ул. Советская, д. 277
- Телефон: (843) 221-48-60
- Email: gart.letters@tatar.ru
- Сайт: https://ga.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 21.01.2025