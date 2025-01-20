ООО Буинский сахар
Общая информация
Генеральный директор — Ермоленко Андрей Юрьевич
Буинский сахарный завод был введен в эксплуатацию в 1960 году.
Завод может перерабатывать за сезон производства более 700 тыс. тонн свеклы и вырабатывать более 100 тыс. тонн сахара белого кристаллического по ГОСТ 33222-2015. При этом получая побочные продукты производства: жом сухой гранулированный и мелассу.
В 2011 году ОАО «Буинский сахарный завод» вошел в структуру АО «ХК «АК БАРС», а в 2013 году сменил название на ООО «Буинский сахар».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Буинск
- Адрес: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 240, а/я 10.
- Телефон: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 240, а/я 10.
- Email: bsz@bsz.su
- Сайт: https://bsz.su
Дата последнего обновления: 20.01.2025