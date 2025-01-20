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ООО Буинский сахар

Промышленность, Производства

Общая информация

Генеральный директор — Ермоленко Андрей Юрьевич

Буинский сахарный завод был введен в эксплуатацию в 1960 году.

Завод может перерабатывать за сезон производства более 700 тыс. тонн свеклы и вырабатывать более 100 тыс. тонн сахара белого кристаллического по ГОСТ 33222-2015. При этом получая побочные продукты производства: жом сухой гранулированный и мелассу.

В 2011 году ОАО «Буинский сахарный завод» вошел в структуру АО «ХК «АК БАРС», а в 2013 году сменил название на ООО «Буинский сахар».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Буинск
  • Адрес: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 240, а/я 10.
  • Телефон: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 240, а/я 10.
  • Email: bsz@bsz.su
  • Сайт: https://bsz.su

Дата последнего обновления: 20.01.2025


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