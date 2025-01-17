ЗАО Чистопольский часовой завод «Восток»

Общая информация

Генеральный директор — Тищенко Сергей Евгеньевич

Свою историю Чистопольское часовое производство ведет с осени 1941 года. Эвакуированный завод прибывал по Казанской железной дороге, водным и воздушным транспортом. Оборудование второго Московского часового завода, размещенное в 170 вагонах, доставлялось в Казань и отправлялось в Чистополь на баржах.

Почти восемьдесят лет предприятие выпускает мужские механические наручные часы. С 1965 года Чистопольский часовой завод «Восток» стал официальным поставщиком часов для Министерства обороны.

Сегодня ЗАО ЧЧЗ «Восток» — единственный в России часовой завод, имеющий полный (замкнутый) цикл производства часовых механизмов и механических наручных часов.

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