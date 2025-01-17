ЗАО Чистопольский часовой завод «Восток»
Общая информация
Генеральный директор — Тищенко Сергей Евгеньевич
Свою историю Чистопольское часовое производство ведет с осени 1941 года. Эвакуированный завод прибывал по Казанской железной дороге, водным и воздушным транспортом. Оборудование второго Московского часового завода, размещенное в 170 вагонах, доставлялось в Казань и отправлялось в Чистополь на баржах.
Почти восемьдесят лет предприятие выпускает мужские механические наручные часы. С 1965 года Чистопольский часовой завод «Восток» стал официальным поставщиком часов для Министерства обороны.
Сегодня ЗАО ЧЧЗ «Восток» — единственный в России часовой завод, имеющий полный (замкнутый) цикл производства часовых механизмов и механических наручных часов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422981, РТ, г. Чистополь, ул. Энгельса, 129 Т
- Телефон: (84342) 9-00-00, (84342) 9-00-05
- Email: zavod-vostok@mail.ru
- Сайт: http://vostokinc.com/
Дата последнего обновления: 17.01.2025