АО Международный аэропорт Бегишево

Общая информация

Генеральный директор — Парфененко Андрей Петрович

Международный аэропорт Бегишево — дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ».



В настоящее время аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, три рулежных дорожки, пассажирский перрон на 27 мест стоянок воздушных судов. Допущен к приему и обслуживанию большинства среднемагистральных ВС типа Boeing 737 и его модификаций, Airbus A-319, А-320, А-321 и их модификаций. В июле 2017 года Федеральное агентство воздушного транспорта выдало международному аэропорту Бегишево допуск к обслуживанию широкофюзеляжных самолётов Boeing-767-300 и его модификаций.



31 мая 2019 года, согласно Указу Президента Российской Федерации №246 «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», Международному аэропорту Бегишево официально дано имя Н.В. Лемаева — директора производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.

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