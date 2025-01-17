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АО Международный аэропорт Бегишево

Логистика и транспорт, Авиаперевозки

Общая информация

Генеральный директор — Парфененко Андрей Петрович

Международный аэропорт Бегишево — дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ».

В настоящее время аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, три рулежных дорожки, пассажирский перрон на 27 мест стоянок воздушных судов. Допущен к приему и обслуживанию большинства среднемагистральных ВС типа Boeing 737 и его модификаций, Airbus A-319, А-320, А-321 и их модификаций. В июле 2017 года Федеральное агентство воздушного транспорта выдало международному аэропорту Бегишево допуск к обслуживанию широкофюзеляжных самолётов Boeing-767-300 и его модификаций.

31 мая 2019 года, согласно Указу Президента Российской Федерации №246 «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», Международному аэропорту Бегишево официально дано имя Н.В. Лемаева — директора производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 423878, РТ, Тукаевский район, с. Биклянь
  • Телефон: (8552) 79-67-06, (800) 200-18-19
  • Email: office@nbc.aero
  • Сайт: http://nbc.aero/бегтишево

Дата последнего обновления: 17.01.2025


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