Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, Филиал в Казани
Общая информация
Руководитель филиала в Казани — Линдваль Александр Владимирович
Основные направления деятельности:
— Содействие в переориентации перевозок на новые направления в рамках международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток».
— Обеспечение дополнительной поддержки российских международных автомобильных перевозчиков в условиях санкций недружественных стран.
— Содействие устойчивому функционированию системы МДП
— Противодействие недобросовестной конкуренции со стороны иностранных автоперевозчиков
— Создание благоприятных условий для обновления и наращивания парка транспортных средств организациями-членами АСМАП
— Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
— Проведение работы, направленной на снижение финансовой нагрузки и уровня издержек российских международных автоперевозчиков, в том числе за счет сдерживания роста ставок налоговых и неналоговых платежей, совершенствования применения специальных налоговых режимов, подготовки предложений по расширению действия налоговых льгот и применению специальных мер государственной поддержки
— Обеспечение безбарьерного осуществления перевозок грузов в сообщении между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации
— Совершенствование информационного обеспечения, расширение перечня услуг для международных автоперевозчиков, содействие в осуществлении цифровизации сектора международных автомобильных перевозок
— Содействие российским международным автоперевозчикам в организации международных автобусных маршрутов регулярных перевозок в соответствии с новым порядком, установленным Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 337 ФЗ
— Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов и водителей организаций-членов АСМАП
— Укрепление положительного имиджа АСМАП и организаций-членов Ассоциации
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Щапова, д.47, оф.310
- Телефон: (843) 236-99-17, (987) 290-45-15 (моб.)
- Email: kazan@asmap.ru
- Сайт: http://www.asmap.ru/
Дата последнего обновления: 15.01.2025