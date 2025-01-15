Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, Филиал в Казани

Общая информация

Руководитель филиала в Казани — Линдваль Александр Владимирович

Основные направления деятельности:

— Содействие в переориентации перевозок на новые направления в рамках международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток».

— Обеспечение дополнительной поддержки российских международных автомобильных перевозчиков в условиях санкций недружественных стран.

— Содействие устойчивому функционированию системы МДП

— Противодействие недобросовестной конкуренции со стороны иностранных автоперевозчиков

— Создание благоприятных условий для обновления и наращивания парка транспортных средств организациями-членами АСМАП

— Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы

— Проведение работы, направленной на снижение финансовой нагрузки и уровня издержек российских международных автоперевозчиков, в том числе за счет сдерживания роста ставок налоговых и неналоговых платежей, совершенствования применения специальных налоговых режимов, подготовки предложений по расширению действия налоговых льгот и применению специальных мер государственной поддержки

— Обеспечение безбарьерного осуществления перевозок грузов в сообщении между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации

— Совершенствование информационного обеспечения, расширение перечня услуг для международных автоперевозчиков, содействие в осуществлении цифровизации сектора международных автомобильных перевозок

— Содействие российским международным автоперевозчикам в организации международных автобусных маршрутов регулярных перевозок в соответствии с новым порядком, установленным Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 337 ФЗ

— Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов и водителей организаций-членов АСМАП

— Укрепление положительного имиджа АСМАП и организаций-членов Ассоциации

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