ООО Альянс-Карго
Логистика и транспорт, Авиаперевозки
Общая информация
Руководитель — Нигметзянов Ильгизар Ильдусович
Компания работает с 1999 г.
Основные направления деятельности: грузовые авиаперевозки, автомобильные перевозки, упаковка груза, изготовление упаковки на заказ, страхование груза
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420129, РТ, г. Казань, ул. Салиха Батыева, 13
- Телефон: (843) 590-83-47, (843) 590-83-41
- Email: aliancecargo@yandex.ru
- Сайт: https://aliance-cargo.ru/
Дата последнего обновления: 14.01.2025