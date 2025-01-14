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ООО Альянс-Карго

Логистика и транспорт, Авиаперевозки

Общая информация

Руководитель — Нигметзянов Ильгизар Ильдусович

Компания работает с 1999 г.

Основные направления деятельности: грузовые авиаперевозки, автомобильные перевозки, упаковка груза, изготовление упаковки на заказ, страхование груза

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420129, РТ, г. Казань, ул. Салиха Батыева, 13
  • Телефон: (843) 590-83-47, (843) 590-83-41
  • Email: aliancecargo@yandex.ru
  • Сайт: https://aliance-cargo.ru/

Дата последнего обновления: 14.01.2025


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