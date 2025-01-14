Арбитражный суд Поволжского округа

Общая информация

Председатель суда — Плотников Денис Олегович

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (с 06.08.2014 — Арбитражный суд Поволжского округа) был создан в соответствии со статьей 24 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 ноября 1995 года № 33. Местом постоянного пребывания определен город Казань.

Арбитражный суд Поволжского округа осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан, Ульяновской области, а также судебных актов Одиннадцатого и Двенадцатого арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе.

Протяженность территории Поволжского судебного округа составляет примерно 1200 км, площадь — около 465,1 тыс. кв. км, численность населения — более 15,5 млн. человек.

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