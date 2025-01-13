Список компаний

ОАО Алексеевскдорстрой

Строительство, Транспортное строительство

Общая информация

Генеральный директор — Саттаров Марат Дамирович

ОАО «Алексеевскдорстрой» создано в 2003 г.

Компания занимается дорожным строительством, имеет 5 филиалов в Республике Татарстан. Численность сотрудников на сегодняшний день составляет 1900 человек.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422900 РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Чистопольская, д. 3
  • Телефон: (884341) 2-60-35
  • Email: alekseevskds@yandex.ru
  • Сайт: https://alekseevskdorstroy.ru/

Дата последнего обновления: 13.01.2025


Если вы нашли ошибку, напишите нам