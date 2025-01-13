ОАО Алексеевскдорстрой
Строительство, Транспортное строительство
Общая информация
Генеральный директор — Саттаров Марат Дамирович
ОАО «Алексеевскдорстрой» создано в 2003 г.
Компания занимается дорожным строительством, имеет 5 филиалов в Республике Татарстан. Численность сотрудников на сегодняшний день составляет 1900 человек.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422900 РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Чистопольская, д. 3
- Телефон: (884341) 2-60-35
- Email: alekseevskds@yandex.ru
- Сайт: https://alekseevskdorstroy.ru/
Дата последнего обновления: 13.01.2025