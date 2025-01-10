АНО ВО Академия социального образования
Общая информация
Ректор — Димитриева Нона Тамазовна
Академия образована в 1993 г.
Академия «выросла» из Казанского социально-юридического института (КСЮИ). Вуз был образован 23 сентября 1993 года на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №561 от 23.09.1993 г. по инициативе академика РАО Мухаметзяновой Г.В. (1993-2013 гг.). В 2004 году институт переименован в НВОУ «Академия социального образования (КСЮИ)». В 2018 году академия стала Автономной негосударственной организацией высшего образования «Академия социального образования».
За годы работы академия подготовила более 20 тысяч специалистов-гуманитариев. На сегодняшний день здесь работают гуманитарно-юридический факультет, факультет среднего профессионального образования (ФСПО).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Достоевского, 10
- Телефон: (843) 236-21-39, (843) 236-24-18
- Email: aso-ksui@mail.ru
- Сайт: https://aso-ksui.ru/
Дата последнего обновления: 10.01.2025