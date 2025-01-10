АНО ВО Академия социального образования

Общая информация

Ректор — Димитриева Нона Тамазовна

Академия образована в 1993 г.

Академия «выросла» из Казанского социально-юридического института (КСЮИ). Вуз был образован 23 сентября 1993 года на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №561 от 23.09.1993 г. по инициативе академика РАО Мухаметзяновой Г.В. (1993-2013 гг.). В 2004 году институт переименован в НВОУ «Академия социального образования (КСЮИ)». В 2018 году академия стала Автономной негосударственной организацией высшего образования «Академия социального образования».

За годы работы академия подготовила более 20 тысяч специалистов-гуманитариев. На сегодняшний день здесь работают гуманитарно-юридический факультет, факультет среднего профессионального образования (ФСПО).

Дата последнего обновления: