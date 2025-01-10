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ООО Ак Барс Металл

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

Генеральный директор — Хорев Дмитрий Григорьевич

Предприятие ООО «Ак Барс Металл» (бывший «Камский завод металлоконструкций»), основано в 1972 году.

Основной вид деятельности —производство строительных металлоконструкций в Республике Татарстан.

Завод входит в состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и в АО «Холдинговая компания «Ак Барс»

Проектная мощность завода составляет 24 000 тонн металлоконструкций в год.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ промзона, пр. Огнеборья, д. 8, а/я 11
  • Телефон: (8552) 91-17-37
  • Email: info@abmetall.ru
  • Сайт: https://abmetall.ru/about/contacts

Дата последнего обновления: 10.01.2025


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