ООО Ак Барс Металл
Общая информация
Генеральный директор — Хорев Дмитрий Григорьевич
Предприятие ООО «Ак Барс Металл» (бывший «Камский завод металлоконструкций»), основано в 1972 году.
Основной вид деятельности —производство строительных металлоконструкций в Республике Татарстан.
Завод входит в состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и в АО «Холдинговая компания «Ак Барс»
Проектная мощность завода составляет 24 000 тонн металлоконструкций в год.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ промзона, пр. Огнеборья, д. 8, а/я 11
- Телефон: (8552) 91-17-37
- Email: info@abmetall.ru
- Сайт: https://abmetall.ru/about/contacts
Дата последнего обновления: 10.01.2025