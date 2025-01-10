ООО Ай-Пласт
Общая информация
Генеральный директор — Удотов Игорь Анатольевич
Предприятие основано 17 сентября 2009 г. в г. Нижнекамск.
Ай-Пласт — производитель полимерной тары — ящиков и контейнеров для основных отраслей промышленности и торговли.
Общая площадь производственных и складских помещений компании составляет более 100 000 кв. м. Численность персонала более 800 человек.
Компания активно развивает дилерскую сеть на территории России и стран СНГ, предоставляя максимальные удобства конечному потребителю.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, пр. Химиков, 38
- Телефон: (800) 201-00-16, (8555) 32-04-06
- Email: info@iplast.com
- Сайт: https://iplast.com/
Дата последнего обновления: 10.01.2025