Список компаний

ООО Ай-Пласт

Промышленность

Общая информация

Генеральный директор — Удотов Игорь Анатольевич

Предприятие основано 17 сентября 2009 г. в г. Нижнекамск.

Ай-Пласт — производитель полимерной тары — ящиков и контейнеров для основных отраслей промышленности и торговли.

Общая площадь производственных и складских помещений компании составляет более 100 000 кв. м. Численность персонала более 800 человек.

Компания активно развивает дилерскую сеть на территории России и стран СНГ, предоставляя максимальные удобства конечному потребителю.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, пр. Химиков, 38
  • Телефон: (800) 201-00-16, (8555) 32-04-06
  • Email: info@iplast.com
  • Сайт: https://iplast.com/

Дата последнего обновления: 10.01.2025


Если вы нашли ошибку, напишите нам