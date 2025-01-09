ООО АгроТрансПорт
Общая информация
Руководитель — Бариев Дамир Рашидович
Сельскохозяйственное предприятие ООО «АгроТрансПорт» создано 25 июля 2012 года.
Основное направление деятельности — растениеводство.
Компания имеет две производственные площадки, площадь посевных полей-более 6000 га, парк спецтехники, склады для хранения зерна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422483, РТ, Дрожжановский район, с. Нижнее Чекурское, ул. Полевая, 1
- Телефон: (843) 500 50 62
- Email: office@agro-transport.ru
- Сайт: https://agro-transport.ru/
Дата последнего обновления: 09.01.2025