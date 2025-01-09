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ООО АгроТрансПорт

Агробизнес

Общая информация

Руководитель — Бариев Дамир Рашидович

Сельскохозяйственное предприятие ООО «АгроТрансПорт» создано 25 июля 2012 года.

Основное направление деятельности — растениеводство.
Компания имеет две производственные площадки, площадь посевных полей-более 6000 га, парк спецтехники, склады для хранения зерна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422483, РТ, Дрожжановский район, с. Нижнее Чекурское, ул. Полевая, 1
  • Телефон: (843) 500 50 62
  • Email: office@agro-transport.ru
  • Сайт: https://agro-transport.ru/

Дата последнего обновления: 09.01.2025


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