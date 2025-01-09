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ООО Производственная компания «Агромастер»

Промышленность

Общая информация

Генеральный директор Исламов Ильгиз Закиянович

ООО «Производственная компания «Агромастер» является производителем посевных комплексов, почвообрабатывающей техники, сельскохозяйственных прицепов и трактора «Т-360».

Производственная компания «Агромастер» выполняет полный цикл бизнеса: маркетинговые исследования, стратегическое планирование, разработка продукции (НИОКР), производство, маркетинг и продажи, сервисное обслуживание и пуско-наладка, обеспечение качества.

Кроме основного производства, компания производит ремонт кузовов автомашин «КамАЗ» и прицепов, предназначенных для сельскохозяйственных работ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Муслюмово
  • Адрес: 423970, РТ, Муслюмовский р-н, с.Муслюмово, ул. Тукая, 33а
  • Телефон: (85556) 2-38-53
  • Email: info@pk-agromaster.ru
  • Сайт: http://www.pk-agromaster.ru/

Дата последнего обновления: 09.01.2025


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