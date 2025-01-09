ООО Производственная компания «Агромастер»
Общая информация
Генеральный директор — Исламов Ильгиз Закиянович
ООО «Производственная компания «Агромастер» является производителем посевных комплексов, почвообрабатывающей техники, сельскохозяйственных прицепов и трактора «Т-360».
Производственная компания «Агромастер» выполняет полный цикл бизнеса: маркетинговые исследования, стратегическое планирование, разработка продукции (НИОКР), производство, маркетинг и продажи, сервисное обслуживание и пуско-наладка, обеспечение качества.
Кроме основного производства, компания производит ремонт кузовов автомашин «КамАЗ» и прицепов, предназначенных для сельскохозяйственных работ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Муслюмово
- Адрес: 423970, РТ, Муслюмовский р-н, с.Муслюмово, ул. Тукая, 33а
- Телефон: (85556) 2-38-53
- Email: info@pk-agromaster.ru
- Сайт: http://www.pk-agromaster.ru/
Дата последнего обновления: 09.01.2025