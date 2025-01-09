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РОО Аграрное молодежное объединение РТ

Общественные организации

Общая информация

Руководитель — Шувалова Диляра Данияловна

Организация была создана в 2009

Миссия организации: создание лучших условий для самореализации и всестороннего развития молодежи, проживающей в сельских поселениях Республики Татарстан.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, 36 «Дворец Земледельцев», корпус 1, 2 этаж 205 офис
  • Телефон: (843) 221-75-97
  • Email: amo-rt@mail.ru
  • Сайт: https://amo-rt.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 09.01.2025


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