РОО Аграрное молодежное объединение РТ
Общая информация
Руководитель — Шувалова Диляра Данияловна
Организация была создана в 2009
Миссия организации: создание лучших условий для самореализации и всестороннего развития молодежи, проживающей в сельских поселениях Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, 36 «Дворец Земледельцев», корпус 1, 2 этаж 205 офис
- Телефон: (843) 221-75-97
- Email: amo-rt@mail.ru
- Сайт: https://amo-rt.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 09.01.2025