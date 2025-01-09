ООО АВТОТЕХНИК
Общая информация
Руководитель — Алексеев Николай Михайлович
ООО «АВТОТЕХНИК» — предприятие, приоритетным направлением которого является изготовление изделий и комплектующих для сборочных конвейеров заводов автомобильной промышленности ПАО «КамАЗ», АО «Автомобильный завод „УРАЛ“», «Группа ГАЗ»
В 2005 году предприятие освоило выпуск деталей обивок и термошумоизоляции кабины из эластичного пенополиуретана (ППУ).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, ул. Машиностроительная, 93
- Телефон: (8552) 20-36-63
- Email: reception@avtotehnik.com
- Сайт: автотехник.net/ru/
Дата последнего обновления: 09.01.2025