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ООО АВТОТЕХНИК

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

Руководитель — Алексеев Николай Михайлович

ООО «АВТОТЕХНИК» — предприятие, приоритетным направлением которого является изготовление изделий и комплектующих для сборочных конвейеров заводов автомобильной промышленности ПАО «КамАЗ», АО «Автомобильный завод „УРАЛ“», «Группа ГАЗ»

В 2005 году предприятие освоило выпуск деталей обивок и термошумоизоляции кабины из эластичного пенополиуретана (ППУ).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, ул. Машиностроительная, 93
  • Телефон: (8552) 20-36-63
  • Email: reception@avtotehnik.com
  • Сайт: автотехник.net/ru/

Дата последнего обновления: 09.01.2025


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