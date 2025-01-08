Список компаний

ООО Авторемонтный завод

Промышленность

Общая информация

Руководитель — Сафин Радик Ималутдинович

Технический центр «АвтоРемЗавод» специализируется на ремонте и сервисном обслуживании грузовых автомобилей, грузовиков и полуприцепов в Казани. Специалисты центра производят ремонт распредвала, ремонт коленвала, ремонт трещин, шпоночные пазы, наплавку шейки коленвала, расточка блоков, ремонт ДВС, КПП, редукторов, кузовной ремонт грузовой техники, а также ремонт рам.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420085, РТ, г. Казань, ул. Беломорская, 69а
  • Телефон: (843) 258-15-48
  • Email: autoremzavod@mail.ru
  • Сайт: http://arz-kzn.ru/

Дата последнего обновления: 08.01.2025


Если вы нашли ошибку, напишите нам