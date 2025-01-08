ООО Авторемонтный завод
Общая информация
Руководитель — Сафин Радик Ималутдинович
Технический центр «АвтоРемЗавод» специализируется на ремонте и сервисном обслуживании грузовых автомобилей, грузовиков и полуприцепов в Казани. Специалисты центра производят ремонт распредвала, ремонт коленвала, ремонт трещин, шпоночные пазы, наплавку шейки коленвала, расточка блоков, ремонт ДВС, КПП, редукторов, кузовной ремонт грузовой техники, а также ремонт рам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420085, РТ, г. Казань, ул. Беломорская, 69а
- Телефон: (843) 258-15-48
- Email: autoremzavod@mail.ru
- Сайт: http://arz-kzn.ru/
Дата последнего обновления: 08.01.2025