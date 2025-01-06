ООО Автокама+
Торговля, Оптовая торговля
Общая информация
Руководитель — Пяткин Игорь Анатольевич
Основана в 2002 г.
Группа компаний «АВТОКАМА» работает на рынке запасных частей к автомобилям КАМАЗ, МАЗ, Scania, VOLVO, MB и др.
С 2012 г. ООО «АВТОКАМА» является официальным дистрибьютором тормозной аппаратуры бренда SORL на территории РФ и стран СНГ. С апреля 2014 г. тормозная аппаратура бренда SORL поставляется на ГСК «КАМАЗ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, г. Набережные Челны, Трубный проезд, 5
- Телефон: 8 800 2003 903
- Email: avtokama@avtokama.ru
- Сайт: https://avtokama.ru/
Дата последнего обновления: 06.01.2025