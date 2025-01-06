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ООО Автокама+

Торговля, Оптовая торговля

Общая информация

Руководитель — Пяткин Игорь Анатольевич

Основана в 2002 г.

Группа компаний «АВТОКАМА» работает на рынке запасных частей к автомобилям КАМАЗ, МАЗ, Scania, VOLVO, MB и др.

С 2012 г. ООО «АВТОКАМА» является официальным дистрибьютором тормозной аппаратуры бренда SORL на территории РФ и стран СНГ. С апреля 2014 г. тормозная аппаратура бренда SORL поставляется на ГСК «КАМАЗ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, г. Набережные Челны, Трубный проезд, 5
  • Телефон: 8 800 2003 903
  • Email: avtokama@avtokama.ru
  • Сайт: https://avtokama.ru/

Дата последнего обновления: 06.01.2025


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