ООО Авиасервис
Общая информация
Руководитель — Гизатуллин Максим Наилевич
Авиакомпания «Авиасервис» — авиакомпания Российской Федерации в сфере деловой авиации.
Основная задача авиакомпании «Авиасервис» — предоставление комплекса услуг в сфере деловой авиации для клиентов, ценящих свое время и первоклассный комфорт.
Парк авиакомпании «Авиасервис» состоит из современных воздушных судов ведущих компаний-производителей Bombardier Inc, Bell Helicopter Textron, Robinson Helicopter и ОАО «Казанский Вертолетный Завод».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420017, город Казань, Аэропорт
- Телефон: (843) 537-78-18
- Email: mail@aviaservice.aero
- Сайт: https://aviaservice.aero/
Дата последнего обновления: 06.01.2025