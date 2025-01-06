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ООО Авиасервис

Логистика и транспорт, Авиаперевозки

Общая информация

Руководитель — Гизатуллин Максим Наилевич

Авиакомпания «Авиасервис» — авиакомпания Российской Федерации в сфере деловой авиации.

Основная задача авиакомпании «Авиасервис» — предоставление комплекса услуг в сфере деловой авиации для клиентов, ценящих свое время и первоклассный комфорт.

Парк авиакомпании «Авиасервис» состоит из современных воздушных судов ведущих компаний-производителей Bombardier Inc, Bell Helicopter Textron, Robinson Helicopter и ОАО «Казанский Вертолетный Завод».


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420017, город Казань, Аэропорт
  • Телефон: (843) 537-78-18
  • Email: mail@aviaservice.aero
  • Сайт: https://aviaservice.aero/

Дата последнего обновления: 06.01.2025


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