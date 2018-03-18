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АО БКС Банк

Финансы, Банки

Общая информация

Банк образован в 1989 году на паевой основе под наименованием «Искитимский коммерческий банк» в г. Искитиме (Новосибирская область). В 1991 году получил новое название — «Коммерческий банк «Рось».В 2006 году КБ «Рось» был приобретен одним из крупнейших по оборотам брокером страны — «Брокеркредитсервисом»* (БКС), кредитная организация была переименована в «БКС Банк» и акционирована.

На текущий момент банк на 100% принадлежит основателю и ключевому владельцу Финансовой группы «БрокерКредитСервис» (ФГ БКС) Олегу Михасенко.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Островского, 87
  • Телефон: 8 (843) 200-11-14
  • Email: info@msk.bcs.ru
  • Сайт: www.bcs-bank.com

Дата последнего обновления: 18.03.2018

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