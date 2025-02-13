ГУП Татарское книжное издательство

Общая информация

Генеральный директор — Сагдатшин Ильдар Камилевич

ГУП РТ «Татарское книжное издательство» было основано в 1919 году.

Это одно из крупнейших национальных издательств Российской Федерации с вековой историей



Для распространения татарской литературы не только среди населения Республики Татарстан, но и среди населения других регионов России, а также привлечения международной аудитории Татарское книжное издательство реализует проект «Центр татарской литературы».

Центр совместил функционал интернет-магазина и бесплатной онлайн-библиотеки. Здесь размещается литература, которая имеет отношение к татарской культуре, независимо от ее жанровой принадлежности, издательства, автора и языка. Электронная библиотека содержит каталог электронных книг, обеспечивает возможность их выбора по параметрам и формирования своей собственной библиотеки. Книги доступны как бесплатно, так и в платном варианте. Для читателей предусмотрена многоязычность ресурса, возможность читать книги на любых современных мобильных устройствах.

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