ГУП Татарское книжное издательство
Общая информация
Генеральный директор — Сагдатшин Ильдар Камилевич
ГУП РТ «Татарское книжное издательство» было основано в 1919 году.
Это одно из крупнейших национальных издательств Российской Федерации с вековой историей
Для распространения татарской литературы не только среди населения Республики Татарстан, но и среди населения других регионов России, а также привлечения международной аудитории Татарское книжное издательство реализует проект «Центр татарской литературы».
Центр совместил функционал интернет-магазина и бесплатной онлайн-библиотеки. Здесь размещается литература, которая имеет отношение к татарской культуре, независимо от ее жанровой принадлежности, издательства, автора и языка. Электронная библиотека содержит каталог электронных книг, обеспечивает возможность их выбора по параметрам и формирования своей собственной библиотеки. Книги доступны как бесплатно, так и в платном варианте. Для читателей предусмотрена многоязычность ресурса, возможность читать книги на любых современных мобильных устройствах.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, 2
- Телефон: (843) 519-45-22
- Email: tki@tatkniga.ru
- Сайт: https://tatkniga.ru/
Дата последнего обновления: 13.02.2025