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ООО ГК Закамье

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие существует на рынке с 2011 года, и являются одним из крупнейших трейдеров мясного рынка Татарстана. Занимается оптовой куплей и продажей КРС, свинины, молока. В 2012 году запущен собственный мясокомбинат по переработке мяса, сертифицированный по стандартам «Халяль».

Руководитель — Долгих Роман Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Кремлевская 25а
  • Телефон: (843)292-59-03
  • Email: office@zakam-meat.ru
  • Сайт: www.zakam-meat.ru/

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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