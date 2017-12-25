ООО ГК Закамье
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие существует на рынке с 2011 года, и являются одним из крупнейших трейдеров мясного рынка Татарстана. Занимается оптовой куплей и продажей КРС, свинины, молока. В 2012 году запущен собственный мясокомбинат по переработке мяса, сертифицированный по стандартам «Халяль».
Руководитель — Долгих Роман Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Кремлевская 25а
- Телефон: (843)292-59-03
- Email: office@zakam-meat.ru
- Сайт: www.zakam-meat.ru/
Дата последнего обновления: 25.12.2017