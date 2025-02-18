ГКУ Центр цифровой трансформации Республики Татарстан
Общая информация
Директор — Едельсков Алексей Евгеньевич
Центр создан в 2019 году по постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан.
Центр цифровой трансформации Республики Татарстан — ИТ-компания в составе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, применяющая бизнес-подход к решению государственных задач.
Учредитель — Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, Республика Татарстан, город Казань, Петербургская улица, дом 52, офис 419
- Телефон: (843) 528-08-90
- Email: transformer@tatar.ru
- Сайт: https://digital.tatarstan.ru/gku-tsentr-tsifrovoy-transformatsii-respubliki.htm
Дата последнего обновления: 18.02.2025