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ГКУ Центр цифровой трансформации Республики Татарстан

Общая информация

Директор Едельсков Алексей Евгеньевич

Центр создан в 2019 году по постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан.

Центр цифровой трансформации Республики Татарстан — ИТ-компания в составе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, применяющая бизнес-подход к решению государственных задач.

Учредитель — Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420074, Республика Татарстан, город Казань, Петербургская улица, дом 52, офис 419
  • Телефон: (843) 528-08-90
  • Email: transformer@tatar.ru
  • Сайт: https://digital.tatarstan.ru/gku-tsentr-tsifrovoy-transformatsii-respubliki.htm

Дата последнего обновления: 18.02.2025


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