ООО Агрофирма Зай
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие создано в 2006 году. Входит в состав холдинга ЗАО «Агросила Групп», крупнейшего гропромышленного холдинга Татарстана по производству сельскохозяйственной продукции.
Руководитель — Егоров Владимир Фролович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: г. Заинск, ул. Заводская, 1
- Телефон: (85558) 66-5-57
- Email: office@agroforceg.com
- Сайт: www.agrosila-holding.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017