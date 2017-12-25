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ООО Агрофирма Зай

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие создано в 2006 году. Входит в состав холдинга ЗАО «Агросила Групп», крупнейшего гропромышленного холдинга Татарстана по производству сельскохозяйственной продукции.

Руководитель — Егоров Владимир Фролович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Заинск
  • Адрес: г. Заинск, ул. Заводская, 1
  • Телефон: (85558) 66-5-57
  • Email: office@agroforceg.com
  • Сайт: www.agrosila-holding.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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