ООО Группа компаний «Профит»
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Генеральный директор — Мингалимов Марсель Завидович
Группа компаний «Профит» — строительная организация, специализирующаяся на возведении многоквартирных домов в Татарстане, в состав которой входит более 10 компаний строительного направления.
Головной офис находится в г. Набережные Челны.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: Набережные Челны, ул. Пушкина, дом 5 (42/21а)
- Телефон: (8552) 22-15-28 доб. 906
- Email: an-kp@gk-profit.ru
- Сайт: https://www.gk-profit.ru/
Дата последнего обновления: 30.09.2024