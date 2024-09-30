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ООО Группа компаний «Профит»

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Генеральный директор Мингалимов Марсель Завидович

Группа компаний «Профит» — строительная организация, специализирующаяся на возведении многоквартирных домов в Татарстане, в состав которой входит более 10 компаний строительного направления.

Головной офис находится в г. Набережные Челны.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: Набережные Челны, ул. Пушкина, дом 5 (42/21а)
  • Телефон: (8552) 22-15-28 доб. 906
  • Email: an-kp@gk-profit.ru
  • Сайт: https://www.gk-profit.ru/

Дата последнего обновления: 30.09.2024


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