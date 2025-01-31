ООО УКС «Камгэсэнергострой»
Промышленность, Энергетика
Общая информация
Генеральный директор — Петров Альберт Николаевич
Компания работает с 1991 года.
ООО Управление Капитального Строительства «Камгэсэнергострой» один из крупнейших застройщиков, работающих на территории Набережных Челнов. Компания занимается строительством жилых домов и коммерческих объектов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
- Телефон: (8552) 70-27-71
- Email: info@ukskamges.ru
- Сайт: https://www.ukskamges.ru/
Дата последнего обновления: 31.01.2025