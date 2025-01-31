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ООО УКС «Камгэсэнергострой»

Промышленность, Энергетика

Общая информация

Генеральный директор — Петров Альберт Николаевич

Компания работает с 1991 года.

ООО Управление Капитального Строительства «Камгэсэнергострой» один из крупнейших застройщиков, работающих на территории Набережных Челнов. Компания занимается строительством жилых домов и коммерческих объектов.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
  • Телефон: (8552) 70-27-71
  • Email: info@ukskamges.ru
  • Сайт: https://www.ukskamges.ru/

Дата последнего обновления: 31.01.2025


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