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ООО ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека 24»)

Финансы

Общая информация

Региональный директор-руководитель в г. Казани Насыбуллин Рузэль Рамисович

Реализацией ипотечных программ компания занимается с 2018 г.

ООО «ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека 24») — специализированный оператор российского ипотечного рынка.

В настоящее время офисы «Национальной Фабрики Ипотеки» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Екатеринбуре, Нижнме Новгороде, Саратове, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре, Новосибирске, Воронеже.

«Национальная Фабрика Ипотеки» реализует цифровой сервис.

Программы ипотечного кредитования реализуются ООО «ПКО «Национальной Фабрикой Ипотеки» во взаимодействии с Банком «Мир Привилегий» (ООО) (Лицензия ЦБ РФ №3224 от 15 июня 2022 г.).

ООО «ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки»; внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (регистрационный номер записи в государственном реестре № 09/19/77000-КЛ).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, РТ, г. Казань, ул. Абсалямова, 19
  • Телефон: (800) 550-36-00 (внутр. 7161), (917) 910-04-82
  • Email: client@ipoteka24.ru
  • Сайт: https://ipoteka24.ru

Дата последнего обновления: 04.01.2025


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