ООО ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека 24»)
Общая информация
Региональный директор-руководитель в г. Казани — Насыбуллин Рузэль Рамисович
Реализацией ипотечных программ компания занимается с 2018 г.
ООО «ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека 24») — специализированный оператор российского ипотечного рынка.
В настоящее время офисы «Национальной Фабрики Ипотеки» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Екатеринбуре, Нижнме Новгороде, Саратове, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре, Новосибирске, Воронеже.
«Национальная Фабрика Ипотеки» реализует цифровой сервис.
Программы ипотечного кредитования реализуются ООО «ПКО «Национальной Фабрикой Ипотеки» во взаимодействии с Банком «Мир Привилегий» (ООО) (Лицензия ЦБ РФ №3224 от 15 июня 2022 г.).
ООО «ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки»; внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (регистрационный номер записи в государственном реестре № 09/19/77000-КЛ).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, РТ, г. Казань, ул. Абсалямова, 19
- Телефон: (800) 550-36-00 (внутр. 7161), (917) 910-04-82
- Email: client@ipoteka24.ru
- Сайт: https://ipoteka24.ru
Дата последнего обновления: 04.01.2025